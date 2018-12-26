Башкирия в 2019 году на реализацию нацпроектов получит 34,2 млрд рублей

Национальные проекты были определены в соответствии с майским указом Владимира Путина. Они касаются 12 направлений. Это здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.
Президент России в своем выступлении на Госсовете сказал, что конкретных результатов нужно добиваться не в учреждениях, а на территориях, там, где люди живут: в городах, в посёлках, деревнях. Нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчётах.
В октябре Владимир Путин призвал правительство «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов, отметив, что чиновники не должны работать «как обычно». На что пойдут средства, выделенные республике, какие сферы получат больше всего денег, где жители Башкирии на себе испытают улучшение качества их жизни? Ответы на эти и другие вопросы в специальном проекте ИА «Башинформ».