Башкирия в 2019 году на реализацию нацпроектов получит 34,2 млрд рублей

Национальные проекты были определены в соответствии с майским указом Владимира Путина. Они касаются 12 направлений. Это здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.

Президент России в своем выступлении на Госсовете сказал, что конкретных результатов нужно добиваться не в учреждениях, а на территориях, там, где люди живут: в городах, в посёлках, деревнях. Нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчётах.