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Экономика
25 Декабря 2018, 12:23

В Башкирии за рождение первенца с 1 января 2019 года не будут выдавать 300 тысяч рублей

В Башкирии за первенца в семье, который родился после 1 января 2019 года, больше не будут выдавать 300 тысяч рублей.

Республиканскую программу продлевать не собираются. По словам и.о. вице-премьера республиканского правительства Ленары Ивановой, выплаты получат льготные категории граждан, которые успеют подать документы до 1 июля 2019 года.
«Будут дообеспечивать тех, кто уже попал или попадет в программу. Естественно, только на детей, которые родились до 1 января 2019 года, — цитирует Ленару Иванову «Комсомольская правда» в Уфе.
Напомним, республиканскую программу «300 тысяч за первого ребенка» инициировал бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов. Курировал вопрос выдачи сертификатов региональный Госкомитет по строительству.
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