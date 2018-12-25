В Башкирии за рождение первенца с 1 января 2019 года не будут выдавать 300 тысяч рублей

Республиканскую программу продлевать не собираются. По словам и.о. вице-премьера республиканского правительства Ленары Ивановой, выплаты получат льготные категории граждан, которые успеют подать документы до 1 июля 2019 года.

«Будут дообеспечивать тех, кто уже попал или попадет в программу. Естественно, только на детей, которые родились до 1 января 2019 года, — цитирует Ленару Иванову «Комсомольская правда» в Уфе.