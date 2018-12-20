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Экономика
20 Декабря 2018, 13:57

Парламентарии Башкирии приняли бюджет республики на 2019 год

Депутаты Госсобрания Башкортостана сегодня, 20 декабря, на пленарном заседании проголосовали за принятие бюджета республики на 2019 год

Доходы бюджета Башкортостана в будущем году составят 175,6 млрд рублей, (рост по сравнению с первым чтением на 3,4 млрд рублей), расходы — 195,6 млрд. Дефицит — 20 млрд рублей, его планируется покрыть за счет заимствований и накоплений прошлых лет.
На 2020 и 2021 годы параметры бюджета не изменяются и составляют соответственно: доходы — 167,5 млрд рублей и 174,3 млрд рублей, расходы — 187,5 млрд рублей и 187,3 млрд рублей.
В структуре расходов бюджета сохранены и значительно расширены все социальные приоритеты. Почти две трети расходной части бюджета уйдет на финансирование социальной сферы. Приоритет — реализация национальных проектов. Увеличен объём расходов на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.
В 2019 году на национальную экономику и ЖКХ планируется направить 45 млрд рублей, общегосударственные вопросы — 11,4 млрд, межбюджетные трансферты — 9,4 млрд, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 1 млрд рублей.
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