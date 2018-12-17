В Башкирии снизили стоимость услуги за вывоз мусора

Об этом сказал сегодня на оперативном совещании и.о. вице-премьера правительства — министра ЖКХ Башкирии Михаил Киреев.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует система накопления и сбора твердых коммунальных отходов, запланирован вывоз ТКО бестарным способом, то есть в мешках. Со второго квартала нового года в каждом населенном пункте республики должны быть установлены в шаговой доступности контейнеры для сбора ТКО. В деревнях и селах до момента организации планово-регулярного вывоза отходов платежи будут регулироваться специальными соглашениями между жителями и регоператорами.

Для сельских жителей, где нет организованной системы вывоза, плата будет не выше 35 рублей в первом квартале 2019 года. Далее плата будет увеличиваться ежеквартально до той величины, которая установлена в зоне деятельности регоператора, доложил Михаил Киреев.

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров заявил, что в целом по республике средняя цифра за данную услугу не должна превышать 70 рублей, а для жителей села — не более 35 рублей.

«А насчет дальнейшего повышения цен, это мы еще посмотрим, как будут работать регоператоры. Также сейчас очень важно предусмотреть ряд защитных мер для социально уязвимых слоев населения», — отметил врио главы РБ.

Кроме этого, Радий Хабиров поручил проследить, чтобы с нового года в связи с переходом на новую систему оплаты не было путаницы в квитанциях, чтобы не оказалось двойных платежей — суммы, которую жильцы платили ранее в рамках общедомовых расходов за вывоз мусора, и суммы за новую коммунальную услугу.