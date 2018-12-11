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Экономика
11 Декабря 2018, 16:56

В Башкирии просроченная задолженность за коммунальные услуги составляет 4,3 млрд рублей

По состоянию на 1 ноября задолженность за коммунальные услуги в республике составила 4,3 млрд рублей, это на 22% больше, чем в начале года

Из них 19 млн рублей — долги за газ, 1,11 млрд — за поставленную электроэнергию, 3,1 млрд — за тепловую энергию и ГВС. «Половину из этих четырех с лишним миллиардов должно население республики», — сказал и.о. вице-премьера правительства — министра ЖКХ Башкирии Михаил Киреев на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике. По его словам, в 2018 году введено ограничение по поставкам коммунальных услуг в отношении 134 тысяч квартир. Ресурсоснабжающими организациями подано судебных исков на 705 млн рублей за поставленную тепло- и электроэнергию. И.о. министра ЖКХ считает, что для решения проблемы с задолженностью нужно активизировать работу по переходу на прямые договоры с населением, активизировать работу по выявлению недобросовестных управляющих компаний.
Прокурор республики Андрей Назаров рассказал, что просроченная задолженность за коммунальные услуги является одной из основных проблем, с которой активно работает надзорный орган. Управляющие компании прикрываются неплатежами потребителей и не платят ресурсным предприятиям.
«В 2018 году 199 должностных лиц управляющих компаний было привлечено к дисциплинарной ответственности, два материала было передано в следственные органы. Всего в этом году органами МВД было возбуждено 30 уголовных дел за финансовые нарушения на общую сумму 18 млн рублей. В отношении руководителей управляющих компаний возбуждено 13 уголовных дел, два из них направлено в суды», — сказал Андрей Назаров.
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров отметил, что по уровню платежной дисциплины населением за жилищно-коммунальные услуги республика находится в первой десятке российских регионов. Например, в Уфе, по словам столичного градоначальника Ульфата Мустафина, она составляет 97%.
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