Закончившийся спор за сырьё БСК — это всё политические «дебри»: мнение

«Насколько мне известно, ещё в 2017 году было дано разрешение на разработку Куштау, эта гора не обременена никакими защитными статусами, поэтому проблем для её разработки нет, — сказал Хакимов. — Решение правильное, оно позволит сохранить градообразующие предприятие, одного из крупнейших налогоплательщиков республики. Предприятие стратегическое не только для нашей республики, но и для всей страны, а тот спор по поводу сырья, в котором, наконец-то, поставлена точка — это всё политические дебри, не более».