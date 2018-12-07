Закончившийся спор за сырьё БСК — это всё политические «дебри»: мнение

«Насколько мне известно, ещё в 2017 году было дано разрешение на разработку Куштау, эта гора не обременена никакими защитными статусами, поэтому проблем для её разработки нет, — сказал Хакимов. — Решение правильное, оно позволит сохранить градообразующие предприятие, одного из крупнейших налогоплательщиков республики. Предприятие стратегическое не только для нашей республики, но и для всей страны, а тот спор по поводу сырья, в котором, наконец-то, поставлена точка — это всё политические дебри, не более».
Как сообщалось ранее, врио главы республики Радий Хабиров договорился с «Башкирской содовой компанией» группы «Башхим» о разработке шихана Куштау, хотя в самой компании настаивали на передаче производству в качестве сырьевого источника гору Торатау. По данным БСК, на Торатау более качественные запасы сырья, однако гора является памятником природы и имеет защитный республиканский статус. Доступные запасы ныне разрабатываемого Шахтау иссякнут примерно в 2022 году.