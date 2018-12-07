Решение о сохранении Торатау спасёт 2,5 тысячи рабочих Стерлитамака: мнение

«Предполагаемое решение это, пожалуй, единственное возможное решение, при котором сохраняется и культовая для башкир гора Тратау, и даётся возможность дальнейшей работы стратегического для страны предприятия, — сказал он. — Важно и то, что при разработке Куштау предполагается начать работы с другой стороны, что по предварительным оценкам позволит сохранить рекреационное и туристическое значение данной горы в ближайшие 30 лет. То, что врио главы сумел отстоять позицию не трогать Тратау, на которой ранее настаивала БСК, мне кажется принципиальным. Далее считаю важным принять законодательное решение на федеральном уровне — вечного сохранения статуса Тратау, как объекта культурного и природного наследия международного уровня».