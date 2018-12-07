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Экономика
7 Декабря 2018, 21:01

Решение о сохранении Торатау спасёт 2,5 тысячи рабочих Стерлитамака: мнение

Решение о разработке Куштау важно для сохранения 2,5 тысячи рабочих мест, которые БСК могла бы начать сокращать уже начиная со следующего года, заявил агентству «Башинформ» советник при ректорате РГСУ Рустем Ахмадинуров.

«Предполагаемое решение это, пожалуй, единственное возможное решение, при котором сохраняется и культовая для башкир гора Тратау, и даётся возможность дальнейшей работы стратегического для страны предприятия, — сказал он. — Важно и то, что при разработке Куштау предполагается начать работы с другой стороны, что по предварительным оценкам позволит сохранить рекреационное и туристическое значение данной горы в ближайшие 30 лет. То, что врио главы сумел отстоять позицию не трогать Тратау, на которой ранее настаивала БСК, мне кажется принципиальным. Далее считаю важным принять законодательное решение на федеральном уровне — вечного сохранения статуса Тратау, как объекта культурного и природного наследия международного уровня».
Как сообщалось ранее, врио главы республики Радий Хабиров договорился с «Башкирской содовой компанией» группы «Башхим» о разработке шихана Куштау, хотя в самой компании настаивали на передаче производству в качестве сырьевого источника гору Торатау. По данным БСК, на Торатау более качественные запасы сырья, однако гора является памятником природы и имеет защитный республиканский статус. Доступные запасы ныне разрабатываемого Шахтау иссякнут примерно в 2022 году.
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