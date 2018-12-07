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Экономика
7 Декабря 2018, 21:06

Решение о неразработке Торатау не повлияет на туристические объекты шихан

Разработка горы Куштау в интересах содового производства в Стерлитамаке не затронет туристические объекты этой горы, в частности, горнолыжную базу и пешие маршруты в ближайшие примерно 30 лет, сообщил ИА «Башинформ» источник в правительстве Башкирии.

«Разработка горы начнётся с другой стороны, где нет туристических объектов, — сказал источник. — За это время будут построены новые объекты спортивного и туристического отдыха, а также, рассматривается возможность реанимирования проекта по строительству горнолыжки на «Ямантау».
Напомним, что врио главы республики Радий Хабиров договорился с «Башкирской содовой компанией» группы «Башхим» о разработке шихана Куштау, хотя в самой компании настаивали на передаче производству в качестве сырьевого источника гору Торатау. По данным БСК, на Торатау более качественные запасы сырья, однако гора является памятником природы и имеет защитный республиканский статус. Доступные запасы ныне разрабатываемого Шахтау иссякнут примерно в 2022 году.
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