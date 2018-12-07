БСК: Глава республики занял жесткую позицию, но мы готовы с ним согласиться

«Действительно, в Правительстве Российской Федерации состоялось совещание, на котором компания и заинтересованные стороны обменялись мнениями по проблеме, — сказала Бортова. — Глава Республики Башкортостан действительно занимает очень жесткую позицию в отношении невозможности разработки Тратау и, в этой связи, наша компания не видит дальнейшей перспективы предпринимать попытки обсуждать данный источник сырья. У нас на сегодняшний день есть действующая лицензия на изучение Куштау, мы работаем сейчас на этом направлении, но наш предыдущий опыт с Куштау свидетельствует, что там нет искомого качества и необходимого объема для обеспечения стабильной работы компании, что, вне всякого сомнения, будет иметь отрицательные финансовые последствия для компании, скажется на ее экономике, и важным вопросом является, что будет с социальными благотворительными программами, осуществляемыми на территории Стерлитамака компанией в течение длительного периода. Понимая, что с нами связаны судьбы не менее 50 тысяч жителей Стерлитамака, мы будем оставаться социально ответственной компанией, несмотря ни на что».