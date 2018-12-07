«Башкирской содовой компании» нашли источник сырья: Торатау разрабатываться не будет

Таким образом, шиханы Торатау и Юрактау, обладающие статусом особо охраняемых природных территорий, разрабатываться не будут. Как сообщил источник в правительстве, за разработкой Куштау будут внимательно следить, чтобы она шла с рекультивацией.

Куштау — один из трех шихан, остатков древних коралловых рифов, которые находились на дне Пермского моря, расположен в Ишимбайском районе Башкирии в 18 км к востоку от города Стерлитамака и в 140 км к югу от города Уфы. В непосредственной близости от горы расположены поселки Шихан, Урняк, горнолыжный центр Куштау.

Ранее представители «БСК» заявляли, что химический состав сырья Куштау не является оптимальным для производства. Пока представители компании недоступны для комментариев.

В качестве возможных источников сырья правительством республики компании предлагались Гумеровское месторождение и другие более отделанные источники, все они были не приняты БСК. Гора Торатау называлась компанией оптимальным источником в связи с близким расположением к производству и по составу известняка. Идею разработки шихан, в частности, Торатау, не поддержали ученые — биологи, археологи, экологи и широкая общественность.