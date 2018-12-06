+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Экономика
6 Декабря 2018, 14:05

В бюджет Башкирии-2019 добавили 3,4 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

К финальному чтению проект бюджета Башкирии вырос на 3,4 млрд рублей, рассказала на заседании профильного комитета Госсобрания заместитель министра финансов республики Наталья Калугина

Это федеральные средства, которые пойдут на повышение заработной платы бюджетникам.
Окончательные параметры бюджета такие – доходы 175,6 млрд рублей, расходы 195,6 млрд рублей. Планируемый дефицит не изменится и составит 20 млрд рублей. Последнее в этом году заседание Госсобрание, на котором депутаты утвердят финансовый документ пройдет 20 декабря.
Как ранее рассказывал «Башинформ», впервые за последние три года Башкирия намерена закрыть год с дефицитом, то есть потратить больше заработанного. Напомним, что 2016 год республика закрыла с профицитом 12,5 млрд, 2017 – 10 млрд, а в этом году, по разным оценкам, он составит от трех до пяти миллиардов.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru