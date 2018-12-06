В бюджет Башкирии-2019 добавили 3,4 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

Окончательные параметры бюджета такие – доходы 175,6 млрд рублей, расходы 195,6 млрд рублей. Планируемый дефицит не изменится и составит 20 млрд рублей. Последнее в этом году заседание Госсобрание, на котором депутаты утвердят финансовый документ пройдет 20 декабря.

Как ранее рассказывал «Башинформ», впервые за последние три года Башкирия намерена закрыть год с дефицитом, то есть потратить больше заработанного. Напомним, что 2016 год республика закрыла с профицитом 12,5 млрд, 2017 – 10 млрд, а в этом году, по разным оценкам, он составит от трех до пяти миллиардов.