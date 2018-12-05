В Мишкинском районе открылся новый офис ЭСКБ

Торжества по случаю открытия офиса ЭСКБ вылились в настоящий праздник.

Как отметил в своем выступлении заместитель генерального директора по реализации электроэнергии и мощности ООО «ЭСКБ» В. Мазур, с открытием Мишкинского офиса у населения нашего района появилась реальная возможность упростить условия оплаты за электроэнергию. Ведь компания «Башэлектросбыт» — крупнейший поставщик электроэнергии в республике. Клиентская база составляет около полутора миллионов физических и около 50 тысяч юридических лиц. Один из ключевых принципов компании — организационная, информационная и территориальная доступность.

Далее слово взял глава муниципалитета Р. Мусин. Он поблагодарил энергосбытовую компанию РБ за столь нужный подарок для сельчан. Рустам Маратович, представив гостей торжеств, отметил, что, говоря об информационной доступности, компания «Башэлектробыт» идет в ногу со временем и стремится сделать максимально удобные условия оплаты услуг электроэнергии для своих клиентов.

Далее наступил самый торжественный момент праздника — открытие офиса. Почетное право перерезать ленту и открыть новый офис «ЭСКБ» было предоставлено главе муниципалитета Р. Мусину и заместителю гендиректора по реализации и мощности ООО «ЭСКБ» В. Мазуру.

Под звуки фанфар перерезана лента. А это значит, что с этой минуты вступил в строй новый Мишкинский офис «ЭСКБ».

После открытия офиса его руководитель Д. Ямаев провел краткий экскурс в историю создания компании, отметив, что на помощь клиентам при расчетах придет личный кабинет на сайте компании, где можно легко и просто заплатить за электроэнергию, и виртуальная приемная, куда можно написать по возникшим вопросам, и вам оперативно ответят, помогут разрешить проблемные вопросы. Кроме того, как сказал в своем выступлении руководитель офиса Д. Ямаев, для удобства своих клиентов в круглосуточном режиме работает единый контактный центр, позвонив в который вы можете задать интересующие вас вопросы и получить квалифицированную помощь специалистов. Отдельно хочется сказать про удобный сервис, услуги которого были запущены совсем недавно — это сервис по приему платежей за электроэнергию (внимание!) вообще без регистрации — только по номеру договора!