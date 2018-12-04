Башкирия оказалась на 37 месте в рейтинге уровня зарплат в регионах

В основу рейтинга легла доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в исследовании такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

В Башкортостане, который занял 37 место, высокие зарплаты от 100 тысяч рублей в месяц и выше получают 1,85% работающих граждан. При численности трудоспособного населения около 2 млн человек зарплату выше 100 тысяч рублей в республике получает около 30 тысяч человек.

При этом доля работающих с зарплатой ниже 15 тысяч рублей составляет 26,8%, или 535 тысяч жителей республики. Согласно оценкам экспертов, половина жителей региона получает зарплату в диапазоне 14-34 тысяч рублей.