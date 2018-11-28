В Башкирии начнут проверять крупные инвестпроекты с участием бюджетных средств

С 1 января 2019 года Минэкономразвития и Госкомтранс Башкирии будут проверять инвестиционные проекты на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета.

Речь идет о проверке инвестпроектов, касающихся объектов капитального строительства. Такая норма утверждена недавним постановлением правительства Башкирии и действует в отношении инвестиционных проектов, стоимость которых превышает 1 млрд рублей.