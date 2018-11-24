Финансовая безопасность: что это такое?

Наша финансовая безопасность напрямую зависит от принимаемых нами ежедневных решений. Непродуманный выбор поставщика финансовых услуг, невнимательное чтение условий договоров, отсутствие финансовой дисциплины и — как следствие — неисполнение своих обязательств и неприятная финансовая ситуация.







В рамках Всероссийской недели сбережений мы беседовали с и. о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах Л. Шамидановой.









— Что же называется финансовым мошенничеством?



— Финансовое мошенничество — совершение противоправных действий в сфере денежного обращения путем обмана, злоупотребления доверием и других манипуляций с целью незаконного обогащения. И сегодня хотелось бы поговорить о банковских картах, которые плотно вошли в нашу жизнь. Рассмотрим один из видов мошенничества с их использованием.







Банковская карта — удобный инструмент повседневных расчетов. Способы обмана людей и кражи денег с их банковских карт разнообразны: от подглядывания из-за плеча во время операции с банкоматом и последующего хищения карты до хакерских атак на программное обеспечение.









— Какие приемы популярны у мошенников?



— Основные приемы, которые используют злоумышленники — это скимминг или установка специальных устройств на банкоматы (накладная клавиатура, устройство для считывания карт), с помощью которых преступники получают информацию о карте.







Траппинг — установка на банкомат устройства, которое блокирует карту и не выдает ее обратно, а «добрый» прохожий, якобы пытающийся помочь, подглядывает ПИН-код и после вашего ухода забирает карту из банкомата и снимает с нее деньги.







Фишинг — рассылка электронных писем, в которых от имени банка сообщается об изменениях, производимых в системе его безопасности. При этом пользователей просят возобновить информацию о карте, в том числе указать номер кредитки и ее ПИН-код.







Мошенничество с помощью телефона, когда клиенту поступают звонки с просьбой погасить задолженность по кредиту, который клиент не брал, и в ходе разговора уточняются данные карты. По похожей схеме может звонить «автоответчик» и собирать необходимые для мошенничества данные.









— Какие советы можно дать нашим читателям, чтобы предостеречь их от неприятных ситуаций?



— Во избежание вероятности хищения средств с вашей карты соблюдайте следующие правила: при использовании банкомата внимательно осмотрите поверхность над ПИН-клавиатурой и устройств для приема карты на предмет нахождения посторонних прикрепленных предметов; закрывайте рукой клавиатуру при вводе ПИН-кода; не передавайте банковскую карту посторонним: ее реквизиты могут быть использованы для чужих покупок. Требуйте проведения операций с картой только в личном присутствии, не позволяя уносить карту из поля зрения. Никогда никому не сообщайте ПИН-код или код из смс-сообщения. Помните: банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов.







Сообщайте банку актуальные контактные данные, подключите услугу cмс-уведомлений. Храните ПИН-код отдельно от карты и не пишите его на карте, не сообщайте никому. При его потере или краже немедленно заблокируйте карту.



