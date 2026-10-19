В РБ на портале Госуслуг запустили две новые жилищные услуги для льготников

— Наше приоритетное направление работы — это перевод услуг в электронный формат. Это комплексная и большая работа, которая позволит гражданам получать востребованные услуги, не выходя из дома. Например, сейчас уже 98% всех заявлений по массовым социально значимым услугам поступают в электронном виде, — прокомментировал министр цифрового развития госуправления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.





Новые услуги разделены на подуслуги, например, услуга включения в список многодетных для получения жилищного сертификата содержит 5 подуслуг: включение в список многодетных семей, исключение из списка, выдача дубликата сертификата, оплата жилого помещения по сертификату и замена жилищного сертификата.



— Электронные сервисы облегчают работу: меньше бумаг, быстрее согласования. Жители получают услугу быстро и без лишней волокиты, не выходя из дома. Цифровизация строительной отрасли — один из наших приоритетов, которая делает процессы прозрачнее и удобнее для людей, — отметил министр строительства и архитектуры Республики Башкортостан Павел Сафонов.





Все услуги предоставляются бесплатно, а для их получения понадобится подтверждённая учётная запись на Госуслугах.

Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=427