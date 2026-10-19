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19 Октября , 09:33

В РБ на портале Госуслуг запустили две новые жилищные услуги для льготников

На региональном портале Госуслуг начали работу два сервиса для льготной категории жителей Башкортостана в сфере жилищных отношений: «Включение в список многодетных семей, имеющих право на получение жилищного сертификата» и «Включение граждан в реестр отдельных категорий граждан, определенных статьей 20.1 Закона Республики Башкортостан „О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан“, в целях возмездного приобретения в собственность жилых помещений, строящихся или построенных некоммерческими организациями, созданными Республикой Башкортостан в целях жилищного строительства». Создание таких сервисов — одна из ключевых целей национального проекта «Экономика данных».

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В РБ на портале Госуслуг запустили две новые жилищные услуги для льготниковВ РБ на портале Госуслуг запустили две новые жилищные услуги для льготников
В РБ на портале Госуслуг запустили две новые жилищные услуги для льготников
— Наше приоритетное направление работы — это перевод услуг в электронный формат. Это комплексная и большая работа, которая позволит гражданам получать востребованные услуги, не выходя из дома. Например, сейчас уже 98% всех заявлений по массовым социально значимым услугам поступают в электронном виде, — прокомментировал министр цифрового развития госуправления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.

Новые услуги разделены на подуслуги, например, услуга включения в список многодетных для получения жилищного сертификата содержит 5 подуслуг: включение в список многодетных семей, исключение из списка, выдача дубликата сертификата, оплата жилого помещения по сертификату и замена жилищного сертификата.

— Электронные сервисы облегчают работу: меньше бумаг, быстрее согласования. Жители получают услугу быстро и без лишней волокиты, не выходя из дома. Цифровизация строительной отрасли — один из наших приоритетов, которая делает процессы прозрачнее и удобнее для людей, — отметил министр строительства и архитектуры Республики Башкортостан Павел Сафонов.

Все услуги предоставляются бесплатно, а для их получения понадобится подтверждённая учётная запись на Госуслугах.
Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=427
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