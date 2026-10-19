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19 Октября , 09:19

В Башкортостане прошла акция «С папой на работу»

В Башкортостане в рамках Недели отца прошла акция «С папой на работу». Мероприятие, направленное на укрепление семейных связей и поддержку традиций, соответствует задачам национального проекта «Семья».

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В Башкортостане прошла акция «С папой на работу»В Башкортостане прошла акция «С папой на работу»
В Башкортостане прошла акция «С папой на работу»
Дети побывали в офисах, цехах, лабораториях и на предприятиях, где работают их отцы. Они увидели рабочие места, познакомились с коллегами, узнали, какие задачи решают папы каждый день.

Многие папы откликнулись на приглашение и провели для детей экскурсии. Ребята не только смотрели, но и пробовали что-то сделать своими руками: собрать простой механизм, подготовить документы, проверить оборудование. Дети задавали вопросы, которые обычно не приходят в голову дома, и по-новому смотрели на своих отцов.

Фотографии и рассказы участники публиковали в социальных сетях с хештегами #спапойнаработу02 и #деньотца_башкортостан2026. По этим хештегам можно посмотреть, как прошли экскурсии в разных городах и районах республики.

«Ребёнок, который приходит к папе на работу, смотрит на него другими глазами. Видит, чем он занят, почему его дело важно. Это и знакомство с профессией, и повод лучше узнать друг друга. Спасибо предприятиям, которые поддержали акцию. Уверена, эти экскурсии оставят след в личной, семейной истории», — сказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ольга Кабанова.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=431

 
В Башкортостане прошла акция «С папой на работу»
В Башкортостане прошла акция «С папой на работу»
В Башкортостане прошла акция «С папой на работу»
В Башкортостане прошла акция «С папой на работу»
В Башкортостане прошла акция «С папой на работу»
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