В царстве Берендеевом все спокойно

Вот и в этот раз объектом посещения юных туристов стала матковыводящая пасека Вениамина Зайниева. Пасека расположена в живописном месте, почти на берегу речки Кынгыр, укрытая от ветров и солнечного зноя перелесками и богатыми разнотравьем балками. Словно сма природа подарила это уникальное место знаменитому на всю Россию пчеловоду. Уникальность местечка в том, что на этом участке сосредоточена масса разнотравья и лесного массива, позволяющее пчелкам «делать» мед уникальным по всем своим вкусовым качествам. Тут тебе и донник, матрешка, зверобой и множество других трав, которые придают сладкой продукции Вениамина Николаевича непередаваемый вкус божественного нектара!

В этот раз пасеку Вениамина Николаевича посетили аж на 2 автобусах юные туристы из столицы нашей республики – участники экологического движения, посвященного памяти металлурга, оружейника, общественного деятеля А. Демидова.

… Пока демидовцы были в пути, владелец пасеки и его внучата, гостившие у дедушки, согласились провести экскурсию. Не по годам мудрые и общительные юные пчеловоды показали мне все, что есть в своих угодьях. Органично вплелись в жизнь матковыводящей пасеки микро-офисы, палатки для целебного сна на ульях, места для отдыха гостей, столовая, аккуратная банька и многое другое.

Из зарослей травы «осторожно» выглядывают звериные мордашки, а чуть в стороне примостились в «гнезде» семейство аистов с выводком. Так и просят – сорви меня и уложи в кузовок – грибы с пестрыми шляпками. Словно, малое берендеево детское царство пришло в гости.

А чуть в стороне манит прохладой омшаник. Цветной пасечный городок лежит в основе этой чудесной берендиады.

Сам хозяин – весь в делах и заботах. Пасека – дело хлопотное, требующее постоянного внимания и забот. Мало того, что мед у Вениамина Николаевича знаменит на всю Россию, мастер успешно получает множество побочных видов сладкой продукции, которая пользуется спросом. Бренд Зайниева шагнул далеко за пределы республики, о чем говорят множество кубков и дипломов выставок и соревнований. Да и как не быть зайниевскому бренду, когда в основе деятельности лежит только экологически чистый принцип. Ведь не зря юные экологи-демидовцы держат путь к своему единомышленнику, который как и детишки – сторонник чистоты не только в помыслах, но и делах.

… Гудки возвестили о приезде гостей. Дети, познакомившись с хозяином, ринулись осваивать качели и другие аттракционы. Истосковавшись в городе по лагерной жизни, детвора быстро освоила все спортивные снаряды, побывав в гостях у куриц-несушек, приняв их дары – еще теплые яйца, потрепали за длинные уши кроликов.

А тем временем юных экологов уже ждал полноценный обед, который приготовила супруга Вениамина Николаевича.

После короткого отдыха, демидовцы сходу приступили к работе. А планы у детишек были немалые – посмотреть как делается самый экологически чистый, и самый правильный мед. А так и должно быть – ведь его производят сказочно-правильные пчелы!