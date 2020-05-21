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21 Мая 2020, 22:42

В Башкирии 120 больниц в рамках нацпроекта получили многофункциональные устройства

В Башкирии 120 медучреждений в рамках национального проекта обеспечили современной техникой для развития электронных услуг

В мае нынешнего года 120 медицинских организаций получили более 1900 МФУ. Данная современная компьютерная техника поможет создать условия для организации электронного документооборота и телемедицины, в том числе для заполнения медицинских карт.
В Минздраве республики пояснили, что современная компьютерная техника приобретается в рамках национального проекта. Главной целью проекта является создание в системе здравоохранения на основе ЕГИС здравоохранения целостного цифрового контура. Реализация этого проекта считается важным мероприятием нацпроекта "Здравоохранение".
Пресс-служба Минздрава РБ сообщает, что полученные МФУ будут подключены к рабочим местам медработников, которые уже сейчас работают в ГИС "Республиканская медицинская информационно-аналитическая система Республики Башкортостан".
По мнению медицинских работников, использование современных многофункциональных устройств позволит оптимизировать работу медперсонала в поликлиниках и больницах, сэкономит время и обеспечит скоростную печать всех видов отчетности, справок и выписок из медкарт пациентов.
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