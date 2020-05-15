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15 Мая 2020, 18:07

Башкирия является лидером по лесовосстановлению в ПФО

В Башкирии пандемия COVID-19 не помешала начать сезон весенних работ по восстановлению леса.

На сегодняшний день работы ведутся на площади около 4500 тысяч гектаров, что составляет 1\3 территорий, на которых должны вестись работы по проекту "Сохранение лесов" в рамках реализации нацпроекта "Экология". Восстановление лесов - искусственный и комбинированный метод с применением новой техники, в котором задействованы, как лесники, так и арендаторы лесных участков.

Отметим, что Башкирия в 2019 году перевыполнила план по разведению леса, а по искусственному лесовосстановлению Башкирия является лидером в ПФО.
Следует добавить и то, что Минлесхоз региона проводит различные акции. Например, в Год памяти и славы активно высаживают деревья в парках и скверах.
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