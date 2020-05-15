Башкирия является лидером по лесовосстановлению в ПФО

На сегодняшний день работы ведутся на площади около 4500 тысяч гектаров, что составляет 1\3 территорий, на которых должны вестись работы по проекту "Сохранение лесов" в рамках реализации нацпроекта "Экология". Восстановление лесов - искусственный и комбинированный метод с применением новой техники, в котором задействованы, как лесники, так и арендаторы лесных участков.