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9 Мая 2020, 14:59

«Золотую звезду» Шаймуратова торжественно принял и передал Хабирову Герой России Н. Злобин

В аэропорту Уфы герой России Николай Злобин в торжественной обстановке принял "Золотую Звезду" Героя РФ, командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова.

В аэропорту Уфы герой России Николай Злобин в торжественной обстановке принял "Золотую Звезду" Героя РФ, командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова.
Данную награду провезли по центральным улицам Уфы в сопровождении колонны военной техники. После этого на Советской площади Н. Злобин передал медаль Главе Башкирии Радию Хабирову для передачи ее в Нацмузей Республики на постоянное хранение. На церемонии присутствовали потомки легендарного генерала.
Подполковник Николай Злобин является начальником разведки Росгвардии по РБ. За мужество и проявленный героизм ему было присвоено звание Героя России и вручена медаль "Золотая Звезда". С 2002 года служил во внутренних войсках МВД Российской Федерации. В текущее время служит в войсках нацгвардии РФ.
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