«Золотую звезду» Шаймуратова торжественно принял и передал Хабирову Герой России Н. Злобин

Данную награду провезли по центральным улицам Уфы в сопровождении колонны военной техники. После этого на Советской площади Н. Злобин передал медаль Главе Башкирии Радию Хабирову для передачи ее в Нацмузей Республики на постоянное хранение. На церемонии присутствовали потомки легендарного генерала.

Подполковник Николай Злобин является начальником разведки Росгвардии по РБ. За мужество и проявленный героизм ему было присвоено звание Героя России и вручена медаль "Золотая Звезда". С 2002 года служил во внутренних войсках МВД Российской Федерации. В текущее время служит в войсках нацгвардии РФ.