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9 Мая 2020, 16:36

Военком Башкирии И. Харченко о награждении Шаймуратова: народ республики ждал этого 77 лет

Одним из тех, кому выпала честь передачи медали "Золотая Звезда", которая были присвоена легендарному генерал-майору Минигали Шаймуратову, стал Игорь Харченко, военный комиссар Башкирии.

По его словам, данное событие можно назвать торжеством справедливости, которой народ Башкирии ждал 77 лет. Отметим, что Владимир Путин, президент РФ, исполнил мечту многих жителей региона и присвоил звание Героя России Минигали Шаймуратову.
Харченко добавил, что родился именно там, где погиб Шаймуратов. И теперь комиссар привез награду Героя России в Уфу, столицу Башкортостана. Он выразил надежду, что люди сохранят память о великом подвиге героя, а сам Харченко будет помнить до конца жизни имя того, кто его освободил.
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