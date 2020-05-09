В небе над Уфой в День Победы выступила пилотажная группа «Первушино»

Она насчитывает восемь человек, в числе которых Оксана Тимофеева - единственная девушка-пилот . Основана группа четыре года назад и за все время существования произвела более 110 вылетов на мероприятиях различных уровней. Также были совместные выступления с группами пилотов из "Русских витязей" и "Русь".
Ведущим самолетом является "Роланд", которым управляет командир звена, гендиректор аэродрома "Первушино" и руководитель "Федерации авиации общего назначения России" Сергей Минигулов.
Эдурад Заянов, пилот-инструктор авиаучебного центра Уфы возглавил правое звено за штурвалом самолета "Саванна". Он выучил 200 кадетов столичной школы-интерната, из них 50 получили звания офицеров и стали слушателями авиаучилищ.
Владимир Коровкин, неоднократный участник мероприятий с участием пилотажной группы Башкирии и России возглавил левое звено самолетов.
Айрат Максадов за штурвала самолета "Цетус" показал индивидуальную программу.