В небе над Уфой в День Победы выступила пилотажная группа «Первушино»

Она насчитывает восемь человек, в числе которых Оксана Тимофеева - единственная девушка-пилот . Основана группа четыре года назад и за все время существования произвела более 110 вылетов на мероприятиях различных уровней. Также были совместные выступления с группами пилотов из "Русских витязей" и "Русь".