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5 Мая 2020, 12:27

Хабиров рассказал, о доставке в Уфу Звезды Героя Минигали Шаймуратова

В праздничный день, 9 мая, по улицам столицы Республики Башкортостан в торжественной обстановке будет провезена награда «Золотая звезда», которой посмертно награждён Герой России Минигали Шаймуратов.

Затем награда будет передана сотрудникам Национального музея Башкирии. Об этом, 5 мая, рассказал Радий Хабиров. Вчера стало известно, что награда «Золотая звезда» из Москвы будет перевезена в Уфу на постоянное хранение.
Глава региона заметил, что на городских улицах не будут собираться люди. Даже при сложной обстановке в связи с коронавирусом нельзя было просто передать медаль сотрудникам музея.
Минигали Шаймуратов – выдающийся башкир, награждённый званием Героя России за проявленное мужество и героизм во время ВОВ. Соответствующий указ подписал президент РФ 30 апреля.
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