Хабиров рассказал, о доставке в Уфу Звезды Героя Минигали Шаймуратова

Затем награда будет передана сотрудникам Национального музея Башкирии. Об этом, 5 мая, рассказал Радий Хабиров. Вчера стало известно, что награда «Золотая звезда» из Москвы будет перевезена в Уфу на постоянное хранение.

Глава региона заметил, что на городских улицах не будут собираться люди. Даже при сложной обстановке в связи с коронавирусом нельзя было просто передать медаль сотрудникам музея.