"Балл принцесс"

В каждой девочке живет принцесса – отсюда и популярность сказок и мультфильмов о них, а также любовь к нарядам и стремление сделать все вокруг красивым. Организаторы мероприятия приложили все усилия, чтобы юные участницы бала почувствовали себя настоящими принцессами и накануне праздника получили колоссальное удовольствие от развлекательного мероприятия.

Педагоги центра «Путник» создали условия для проявления творческих способностей детей. Интересный мастер-класс «Подарок маме» по изготовлению открыток своими руками провела педагог И. Зайнитдинова. Из разноцветной бумаги и листов картона были вырезаны заготовки: цифра 8, листики и цветочки. С помощью клея-карандаша принцессы смастерили свои маленькие шедевры, передав в них тепло своих рук и искренность добрых пожеланий. Оригинальные символические презенты участницы мастер-класса вручили своим любимым мамам.

Педагог У. Небогатикова в качестве художника провела мастер-класс по правополушарному рисованию пастелью. Дети узнали, что на самом деле пастельные мелки не имеет ничего общего с мелом, которым пишут на доске или рисуют на асфальте. Есть такое выражение «пастельные цвета». И говоря о них, представляется что-то светлое, мягкое. Именно такие эффекты и ощутили принцессы в рисовании пастелью. На мастер-классе педагога У. Небогатиковой они открыли для себя новое направление в создании нежных работ. За двадцать минут, предоставленных занятию, художники проснулись и в мальчишках. Пастельные пейзажи были преподнесены счастливым за своих творческих детей мамочкам.

Всем девочкам хочется макияж «как у мамы». Организаторы мероприятия решили, что не стоит лишать принцесс такого удовольствия. Обаятельные сотрудницы салона красоты Astudio BEAUTY HOUSE открыли секреты профессионального макияжа для праздников и фотосессий. Главный принцип детского мейкапа – естественность, чтобы девочки были похожи на себя и соответствовали своему возрасту. Хочется отметить, что принцессы и без косметики были прелестны и очаровательны. Они такие от природы! Но как отметила преподаватель детской фотошколы «ВЗГЛЯД» У. Небогатикова, для предстоящей фотосессии юным представительницам прекрасного пола он был необходим. Сказочная «фея» А. Сабирова подчеркнула яркость глазок и свежесть губок принцесс. Каждая участница бала захотела обладать красивыми вьющимися волосами. Над ангельскими локонами с «волшебной палочкой» (плойкой) поколдовали «феи» А. Фатхинурова, В. Ашиева, Л. Ишмурзина. Профессионалы салона красоты сумели создать образ каждой участницы бала. В итоге девочки были безупречны под прицелом объективов и софитов. Участие в фотосессии для каждой принцессы оказалось важным событием и подарило массу ярких впечатлений.

Затем началась игровая программа. Педагоги Д. Алиева и А. Шамшитова подготовили участникам испытания, с которыми они блестяще справились. На помощь принцессам выходили рыцари. Дети продемонстрировали зрителям ловкость, память, координацию, выразительность, музыкальный слух, чувство ритма, артистизм.

Программу мероприятия украсили творческие обучающиеся центра «Путник». Яркими впечатлениями стали выступления хореографического ансамбля «Rainbow» (руководитель М. Яшкина) и вокального ансамбля «Child star» (руководитель Н. Иванова).

В завершении «Бала принцесс» с теплыми словами поздравлений обратилась к виновникам торжества заместитель главы района Л. Александрова. Каждый участник мероприятия получил подарки, подготовленные на спонсорские средства.