Короткие новости Мишкинского района

• 26 декабря в 14.30 в зале заседаний администрации района состоится собрание общества пчеловодов, где будут рассматриваться вопросы, касающиеся развития отрасли, качества получаемой продукции, проблемы реализации товарного меда. Контактный телефон: 2–10–73.

• 28 ноября в 12 часов дня впервые распахнет свои двери новое здание ЭСКБ (Энергетическая сбытовая компания Башкортостана), расположенное по соседству с бывшим кинотеатром «Мир» и Мишкинским историко-культурным центром.

• На территории Республики Башкортостан стартовали традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки, на которых потребители могут приобрести растительную продукцию и мед.

• В декабре с установлением устойчивой минусовой температуры атмосферного воздуха возобновят свою работу мясные ярмарки. В них могут принять участие владельцы личных подворий, фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании и реализации мясной продукции. Участники ярмарки при продаже товара обязаны соблюдать требования, предусмотренные законодательством.

• С 3 декабря текущего года на базе Мишкинского агропромышленного колледжа Министерство сельского хозяйства РБ и ГАНУ «Институт стратегических исследований РБ» проводят обучающиеся курсы повышения квалификации по теме «Технология организации и ведения эффективного фермерского хозяйства». Обучение бесплатное.