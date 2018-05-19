В Салавате освоено производство инновационного битума

Именно по поручению руководителя региона, уделяющего большое внимание вопросам повышения качества дорожных битумов, со второй половины 2017 года в регионе начато внедрение современной системы Superpave. Это инновационная технология, изначально разработанная в США. В дальнейшем она была адаптирована в России под названием «СПАС» и успешно применяется при ремонте федеральных трасс, в том числе на дорогах с повышенной интенсивностью движения.







Для выпуска битумов нового стандарта в 2017-2018 годах на предприятии проведено техническое перевооружение. Объём инвестиций составил 500 млн рублей. Мощности завода «Битум» позволяют производить до 500 тысяч тонн продукции в год, что значительно превосходит потребности республики.







Технология Superpave предназначена для проектирования составов асфальтов с заданными эксплуатационными характеристиками с учётом транспортных нагрузок и климатических условий. Срок службы нового модифицированного битума может достигать 20 лет.







Для проведения соответствующих испытаний на предприятии оборудована современная лаборатория, позволяющая в том числе имитировать старение покрытия под воздействием температур и нагрузок. В настоящее время это единственный в Приволжском федеральном округе центр по системе Superpave, входящий в единый аккредитованный реестр лабораторий Росавтодора.



