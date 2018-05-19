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19 Мая 2018, 17:41

В Салавате освоено производство инновационного битума

В Салавате освоено производство инновационного битума В Салавате освоено производство современного дорожного битума по американской технологии, который позволит значительно увеличить срок службы дорожных покрытий и устранить колейность на дорогах республики. Инновационное производство вчера посетил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Именно по поручению руководителя региона, уделяющего большое внимание вопросам повышения качества дорожных битумов, со второй половины 2017 года в регионе начато внедрение современной системы Superpave. Это инновационная технология, изначально разработанная в США. В дальнейшем она была адаптирована в России под названием «СПАС» и успешно применяется при ремонте федеральных трасс, в том числе на дорогах с повышенной интенсивностью движения.


Для выпуска битумов нового стандарта в 2017-2018 годах на предприятии проведено техническое перевооружение. Объём инвестиций составил 500 млн рублей. Мощности завода «Битум» позволяют производить до 500 тысяч тонн продукции в год, что значительно превосходит потребности республики.


Технология Superpave предназначена для проектирования составов асфальтов с заданными эксплуатационными характеристиками с учётом транспортных нагрузок и климатических условий. Срок службы нового модифицированного битума может достигать 20 лет.


Для проведения соответствующих испытаний на предприятии оборудована современная лаборатория, позволяющая в том числе имитировать старение покрытия под воздействием температур и нагрузок. В настоящее время это единственный в Приволжском федеральном округе центр по системе Superpave, входящий в единый аккредитованный реестр лабораторий Росавтодора.


Глава Башкортостана поручил дорожникам активно использовать современный битум при масштабном капитальном ремонте дорог региона уже в этом году.
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