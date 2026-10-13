Интервью с мировым судьей судебного участка по Мишкинскому району РБ Р.Раяновым

- Рафаэль Айратович, расскажите о своём профессиональном пути? Почему Вы выбрали юриспруденцию?

- Я вырос в семье, где понятия честь, долг и закон были основой воспитания. Мой путь в профессию во многом определил пример отца: он посвятил себя служению стране сначала как военный, а затем защищал закон в правоохранительных органах. Наблюдая его работой, я понял, что юриспруденция — это не просто профессия, а призвание. Моё желание защищать людей и бороться с несправедливостью стало продолжением семейных ценностей, поэтому выбор был предопределен.

Профессиональный путь начался с получения высшего юридического образования в Институте права Башкирского государственного университета: в 2018 году я окончил бакалавриат, а в 2021 году — магистратуру.

Карьеру я начал в 2018 году в Советском районном суде г. Уфы. Пройдя путь от специалиста 1-го разряда, секретаря судебного заседания и консультанта до заместителя и начальника отдела обеспечения судопроизводства, я детально изучил внутреннюю работу судебной системы.

В 2021 году был назначен помощником судьи Верховного Суда Республики Башкортостан. Этот этап стал для меня финальной школой, где я освоил все аспекты ведения процесса — от подготовки дела до составления мотивированного решения. Опыт, полученный на всех этапах, закономерно привёл меня к стремлению занять должность судьи.

В 2024 году я сдал квалификационный экзамен на «отлично», а 21 мая 2026 года был избран мировым судьёй судебного участка по Мишкинскому району Республики Башкортостан.

- Что скажете про условия работы?

- Могу с уверенностью сказать: сегодня у нас есть всё необходимое для комфортной и эффективной работы. Судебный участок расположен в центре села Мишкино, что делает правосудие доступным и удобным для участников процесса.

Пространство организовано рационально. У судьи — полноценный светлый кабинет, который по закону служит и совещательной комнатой для принятия решений. А для судебных заседаний предусмотрен отдельный оборудованный зал, где каждая деталь подчёркивает торжественность и важность закона.

Это не просто удобство, а фундамент, позволяющий вести каждое дело в строгом соответствии с буквой и духом процессуального права. Аппарат мирового судьи состоит из помощника судьи, секретаря судебного заседания и заведующего канцелярией. Благодаря небольшому, но сплочённому коллективу, мы справляемся со значительной нагрузкой, обеспечивая бесперебойную работу правосудия.

- Какие дела рассматривают мировые судьи и с чем приходится работать чаще всего?

- Работа мирового судьи — это, без преувеличения, отражение правовой повседневности. Наша юрисдикция охватывает практически все сферы жизни. Особенность этой работы — в её универсальности.

На нашем участке в Мишкинском районе, где проживает более 20 тысяч человек в14 сельским поселениям и 77 населённых пунктах, мы самый широкий спектр дел: от соседских споров из-за старого забора до угроз убийством, от семейных конфликтов до краж.

Значительный пласт нашей работы сегодня - это долги перед микрофинансовыми организациями и, к сожалению, многочисленные схемы мошенничества с кредитами. В административном праве - это борьба с управлением транспортом в состоянии опьянения и неуплатой штрафов. В уголовном - преимущественно бытовые составы: побои, угрозы, мелкие хищения.

По сути, мировой судья - это «скорая юридическая помощь» для самых насущных проблем людей. В этом и главная сложность: за один день нужно безупречно переключаться между нормами гражданского, уголовного и административного права, оставаясь точным и беспристрастным в каждом решении.

- В этом году институт мировых судей Республики Башкортостан отмечает своё 25-летие. На Ваш взгляд, какие значительные изменения произошли в системе мировой юстиции за этот период? Каковы современные векторы развития института мировых судей?

- Одним из главных изменений стало расширение состава мировых судей для обеспечения доступности правосудия. Если на момент создания института в республике функционировало 183 судебных участка, то к 2026 году их количество составляет 215. Это позволило снизить нагрузку на судей и приблизить правосудие к населению, особенно в отдалённых районах.

Башкортостан стал одним из первых регионов, внедривших систему электронного взаимодействия между мировыми судьями и Федеральной службой судебных приставов. Это существенно ускорило исполнение судебных решений, минимизировало бумажную работу и повысило прозрачность.

С августа 2025 года начался процесс интеграции мировых судей в единую систему судебного делопроизводства Российской Федерации.

С 10 мая 2026 года в Республике Башкортостан изменился порядок кассационного обжалования решений мировых судей: кассационные жалобы на вступившие в законную силу решения по уголовным, гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях подаются непосредственно в Президиум Верховного Суда Республики Башкортостан.

Как отметил Председатель Верховного Суда Российской Федерации Игорь Краснов, система мировой юстиции оказалась на рубеже масштабной трансформации.

Мировая юстиция остаётся наиболее близким к населению звеном судебной системы и несёт самую высокую нагрузку, рассматривая около 80% дел, поступающих в суды общей юрисдикции. Одним из направлений решения проблемы перегруженности может стать использование нейросетей - речь идёт о рутинных операциях: подготовке проектов документов, распределении типовых обращений и обработке процессуальной информации. Сегодня ведётся работа по адаптации мировых судей к возможностям портала Госуслуг, включая дистанционное участие в процессах и получение судебной корреспонденции.

Эти шаги точно отражают мысль, которую ёмко выразил Председатель Верховного Суда Российской Федерации Игорь Краснов: «Развитие судебной системы - это не столько вопрос процессуальных реформ или цифровизации, сколько вопрос доверия - к судье, к судебному решению, к государству. Обеспечить его можно лишь при условии независимости судей, их высокого профессионализма, чётких правовых позиций Верховного Суда. Именно в этом направлении судебная система должна и будет развиваться».

- Как вы оцениваете роль мирового судьи в современной правовой системе?

Мировой судья - это первичное и наиболее доступное звено судебной системы, с которым взаимодействует подавляющее большинство граждан. В его юрисдикции находятся наиболее распространённые правовые споры и правонарушения: мелкие имущественные иски, дела о расторжении брака при отсутствии спора о детях, взыскание задолженностей, а также дела об административных правонарушениях.

От того, насколько профессионально и справедливо мировой судья проведёт процесс, зависит главное - доверие людей к правосудию. Мы - самый близкий к людям уровень судебной власти, и эта близость налагает особую ответственность.

Главная роль мирового судьи - быть не просто судьёй, а доступным, быстрым и понятным арбитром.

- Какие качества, по вашему мнению, наиболее важны для успешного мирового судьи?

- Беспристрастность и независимость. Умение принимать решения исключительно на основе закона и фактов, не поддаваясь эмоциям, давлению или личным симпатиям.

Высокая работоспособность и выносливость. Способность эффективно работать в условиях постоянного интенсивного потока дел, сохраняя концентрацию и высокое качество решений.

Прагматизм и умение управлять временем. Способность быстро отделять главное от второстепенного, вести процесс динамично, но без ущерба для справедливости.

Развитые коммуникативные навыки. Умение говорить с людьми на понятном языке, чётко разъяснять права, процедуры и мотивы решения, управляя эмоциями сторон в зале.

Скрупулёзность. Внимание к деталям и безупречность в оформлении процессуальных документов, что исключает ошибки и отмену решений.

- Какие факторы, помимо закона, вы учитываете при вынесении решения? Есть ли разница между «буквой закона» и «житейской справедливостью»? Часто ли они противоречат друг другу?

- Это важный вопрос. Отвечая на него, я хочу сразу провести чёткую границу: решение суда всегда основывается исключительно на законе. Никаких посторонних и внеправовых факторов - общественного мнения, личных симпатий или медиаповестки - при разрешении дела быть не может. Судья работает с буквой закона, однако его задача - применять её так, чтобы итоговое решение было справедливым в рамках правового поля.

Закон даёт правовую рамку, а внутри неё судья обязан учесть факторы, прямо предусмотренные процессуальным и материальным правом. Для мирового судьи, где дела максимально приближены к быту, это особенно актуально.

За каждой нормой стоит определённая цель законодателя. При вынесении решения я всегда задаю себе вопрос: какое решение в наибольшей степени соответствует духу и целям закона? Например, в семейном праве главная цель - защита интересов ребёнка, а не формальное равенство прав родителей. В административном праве при малозначительности правонарушения моя задача - не просто наказать, а достичь цели предупреждения; иногда для этого достаточно устного замечания. Я оцениваю, как решение повлияет на конкретных людей и на предотвращение подобных ситуаций в будущем.

Всё, что я учитываю, - это не «факторы помимо закона», а факторы внутри закона. Необходимо не просто найти нужную статью и применить её, а правильно истолковать её в контексте конкретного дела, чтобы решение было законным, справедливым, обоснованным и мотивированным.

Правосудие не измеряется лишь точностью применения статей. За каждым делом стоят реальные человеческие судьбы, их боль, надежды и потребность в справедливости. Истинное мастерство судьи - видеть за правовыми позициями живых людей и находить хрупкий баланс интересов. Наша цель - наполнить букву закона живым смыслом, превратив её из сухой догмы в действенный инструмент защиты и восстановления порядка.

Поэтому для меня нет дилеммы «закон или справедливость». Мой профессиональный долг - применять закон. Но мой судейский долг - применять его мудро, чтобы результат был законным и справедливым.

- Бывают ли дела, которые «не отпускают» даже после того, как вынесено судебное решение?

-Да, такие дела бывают. Думаю, они есть у каждого судьи, независимо от стажа. Это не признак непрофессионализма, а скорее напоминание о том, что за каждой строкой в протоколе и за каждой статьей кодекса стоят реальные человеческие судьбы. Для меня как для мирового судьи, который чаще всего сталкивается с бытовыми драмами, такие дела обычно связаны не с изощрёнными преступлениями, а с глубоким трагизмом обыденности. Это, как правило, ситуации, где нет явных злодеев, а есть цепь обстоятельств, приведшая к необратимым последствиям.

Что это за дела? Например, дело о взыскании алиментов, которое длится годами, а к моменту вынесения решения ребёнок уже вырос, и годы без поддержки не вернуть. Или дело о побоях, где женщина годами терпела насилие, прежде чем решилась прийти в суд. В таких случаях решение суда — это лишь формальная точка, которая не отменяет уже случившегося.

Как я с этим справляюсь? Важно разделять профессиональную рефлексию и эмоциональную вовлеченность. Я не могу позволить себе «носить» эти дела в себе — это прямой путь к потере объективности в следующем деле. Моя работа — быть ясной головой. Однако я использую этот опыт как профессиональный фильтр. Такие дела «не отпускают» не для того, чтобы вызвать жалость, а для того, чтобы стать прививкой от формализма. Они напоминают мне о необходимости всестороннего анализа обстоятельств дела перед принятием решения. Почему так важно дать стороне шанс на примирение. Почему каждое слово в мотивировочной части должно быть предельно ясным и уважительным. В конечном счёте, то, что некоторые дела «не отпускают», — это, наверное, даже хорошо. Это значит, что у меня не атрофировалось чувство ответственности за человеческие судьбы, которое и должно быть главным мотивом для судьи. Но эта память всегда остаётся на службе у закона, а не вместо него.

- Есть ли какой-то универсальный совет, как не доводить конфликт до суда?

Универсальный совет лежит не в области права, а в области коммуникации. Главный способ не доводить дело до суда - развивать культуру диалога и переговоров. Юридический конфликт всегда является следствием провала диалога.

В своей практике я постоянно наблюдаю, как изначальный повод для спора - имущественный вопрос или семейное разногласие - быстро отходит на второй план. На первый план выходит принцип, нежелание уступить, стремление «победить». Люди тратят месяцы, а иногда и годы, и значительные средства не на решение проблемы, а на доказательство своей правоты. При этом сама суть конфликта уже забыта.

Важно понимать, что суд - это инструмент разрешения правового, а не эмоционального спора. Его задача - поставить точку в юридическом противостоянии.

В связи с этим задача мирового судьи выходит за рамки формального вынесения решения. Важной частью процесса является разъяснение сторонам возможности заключения мирового соглашения. Решение, к которому участники конфликта приходят самостоятельно, обладает большей исполнимостью и приносит большее психологическое удовлетворение, чем предписанное судом. Поэтому ключевой принцип остаётся неизменным: цените человеческие отношения выше сиюминутной правоты. Ведь самая короткая тяжба - та, которой удалось избежать.

Совет прост: цените время, нервы и отношения и всегда оставляйте дверь для диалога открытой.