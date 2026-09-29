Р. Хабиров поздравил коллектив Управления Росгвардии по Башкортостану с юбилеем

Стенограмма выступления Радия Хабирова:

Уважаемый Александр Станиславович (А. Голуб, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан)! Уважаемые военнослужащие и сотрудники! Дорогие ветераны! Уважаемые гости!

Сегодня мы отмечаем знаковую дату – 10-летие со дня образования Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан.

10 лет – это не так много по историческим меркам. Хотя корни вашей службы уходят в давние времена. И вы являетесь наследниками славных воинских традиций. Именно они сегодня сплачивают ваш коллектив, а в испытаниях закаляются ваши стойкость и характер. Уверенно могу сказать, что Управление Росгвардии по Республике Башкортостан с честью выдерживает любые непростые экзамены.

Только за последние годы в нашей республике прошли десятки крупных мероприятий всероссийского и международного масштаба с участием первых лиц государства, зарубежных гостей, ведущих политиков, учёных, деятелей культуры, детей. Вы также выезжаете в сложные служебные командировки. И каждый раз достойно выполняете свой профессиональный долг.

Первому начальнику Управления – генерал-майору полиции Вячеславу Николаевичу Андрееву и его команде удалось в короткий срок сплотить подразделения разных структур. В дальнейшем дело успешно продолжил генерал-майор полиции Александр Борисович Бурдо. А сегодня Управление возглавляет полковник полиции Александр Станиславович Голуб. Уверен, что под его руководством Росгвардия в республике будет и впредь успешно решать любые ответственные задачи.

Конечно, особые слова – тем, кто сегодня выполняет задачи в зоне специальной военной операции.

В ваших рядах несёт службу Герой России, подполковник полиции Николай Анатольевич Злобин, удостоенный этого высокого звания за мужество и отвагу при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе. Такие люди – гордость всей республики.

Башкортостан продолжит обеспечивать созданные в составе Росгвардии два добровольческих батальона имени Салавата Юлаева техникой, вооружением, средствами защиты.

Важнейшее направление – работа с нашей молодёжью. В школах Уфы, Стерлитамака и Дюртюлей действуют 16 профильных классов Росгвардии, в которых обучаются 382 кадета. Выпускники этих классов имеют преимущества при поступлении в высшие учебные заведения Росгвардии. Это значит, что через несколько лет к вам придут подготовленные, мотивированные молодые люди, которые ещё в школе выбрали для себя службу Отечеству. И это лучший залог успешного будущего Росгвардии.

Уважаемые товарищи!

Республика и впредь будет оказывать полное содействие росгвардейцам в решении ответственных задач.

От души поздравляю вас с 10-летием образования Управления! Желаю крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и успехов в службе.

Пусть ваши семьи всегда будут надёжным тылом, а в ваших домах царят мир и согласие. Благодарю вас за верность долгу и безупречную службу!

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Начальник регионального Управления Росгвардии, полковник полиции Александр Голуб выразил признательность руководству Башкортостана за внимание к нуждам службы и понимание значимости задач, стоящих перед войсками национальной гвардии.

– Особые слова благодарности от лица каждого военнослужащего и сотрудника Росгвардии выражаю Главе Башкортостана. Ваша личная вовлечённость служит мощной опорой для выполнения возложенных на нас обязанностей, – сказал Александр Голуб. – Вместе с вами мы обеспечиваем безопасность в республике. Радий Фаритович, примите искренние слова признательности за поддержку в это сложное время. Спасибо вам большое!