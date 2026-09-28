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Человек и закон
28 Сентября , 10:26

Подведены итоги рейдовых мероприятий

В ходе надзорной деятельности за минувшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Республики Башкортостан проведён комплекс рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и пресечение грубых нарушений ПДД

По результатам работы выявлено свыше 1300 нарушений правил дорожного движения.

Особое внимание инспекторы уделяли пресечению наиболее опасных правонарушений:

✅отстранено от управления транспортными средствами 45 водителей, находившихся в состоянии опьянения; из них 2 водителя повторно сели за руль в нетрезвом состоянии — в отношении них проводятся мероприятия в соответствии с действующим законодательством;
✅зафиксировано 53 факта нарушения правил перевозки детей — сотрудники напоминают, что перевозка несовершеннолетних должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребёнка;
✅выявлено 33 случая выезда на полосу встречного движения — данное нарушение относится к числу наиболее рискованных и нередко становится причиной тяжёлых дорожно‑транспортных происшествий;
✅установлено 4 факта управления транспортным средством лицами, лишёнными права управления.

Госавтоинспекция Республики Башкортостан призывает участников дорожного движения строго соблюдать требования Правил дорожного движения, проявлять взаимное уважение на дорогах и помнить, что от ответственного поведения каждого зависит безопасность всех участников движения.

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