Подведены итоги рейдовых мероприятий

По результатам работы выявлено свыше 1300 нарушений правил дорожного движения.

Особое внимание инспекторы уделяли пресечению наиболее опасных правонарушений:

✅отстранено от управления транспортными средствами 45 водителей, находившихся в состоянии опьянения; из них 2 водителя повторно сели за руль в нетрезвом состоянии — в отношении них проводятся мероприятия в соответствии с действующим законодательством;

✅зафиксировано 53 факта нарушения правил перевозки детей — сотрудники напоминают, что перевозка несовершеннолетних должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребёнка;

✅выявлено 33 случая выезда на полосу встречного движения — данное нарушение относится к числу наиболее рискованных и нередко становится причиной тяжёлых дорожно‑транспортных происшествий;

✅установлено 4 факта управления транспортным средством лицами, лишёнными права управления.

Госавтоинспекция Республики Башкортостан призывает участников дорожного движения строго соблюдать требования Правил дорожного движения, проявлять взаимное уважение на дорогах и помнить, что от ответственного поведения каждого зависит безопасность всех участников движения.

https://max.ru/channel_V_Sevastyanov/AaDh8lDQZVE