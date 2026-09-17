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Человек и закон
17 Сентября , 07:04

Водители смогут предъявлять права в «Максе»

Россияне смогут предъявлять водительские права с помощью «Цифрового ID» в мессенджере «Макс» уже с этой осени, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на Международном фестивале молодежи.

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«На сегодняшний день „Цифровым ID“ пользуются порядка 9 млн человек. Мы видим большой запрос на цифровые документы. Это, действительно, очень удобно и практично. Сейчас работаем над сервисом предъявления прав в мессенджере „Макс“. Соответствующее постановление уже выпущено. Завершается техническая подготовка сервиса. Запуск запланирован на осень», — сказал вице-премьер.

Ранее правительство приняло постановление, разрешающее предъявлять права и свидетельство о регистрации транспортного средства в цифровом формате в мессенджере «Макс» с помощью сервиса «Цифровой ID». Электронные документы можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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