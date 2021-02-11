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Человек и закон
11 Февраля 2021, 19:54

Что может грозить руководителю Минстроя Башкирии: мнение адвоката

Роман Петров, являющийся независимым адвокатом, дал свой комментарий по громкому делу в отношении руководителя Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева.

Напомним, чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В начале февраля нынешнего года, министр был задержан по подозрению в незаконной сделке по строительству очистных сооружений в городе Кумертау. Тогда Кучарбаев занимал должность начальника управления капитального строительства республики.
Адвокат считает, что обвинения по данному делу имеют низкие перспективы. По его словам расследование таких дел довольно сложное занятие, учитывая, что обвиняемый кроме премии за сдачу объекта не имел никакой личной выгоды и, исходя из личного опыта Петрова, чаще такие обвинения заканчиваются штрафом, не доходя до суда.
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