Руководство Башкирии обратилось в Следственный комитет по поводу махинаций с акциями БСК

Это стало причиной обращения руководства республики в СК, а также региональный Арбитражный суд, чтобы оспорить сделки, совершенные в 2007 и 2013 годах. В Башкирии хотят возвратить предприятие в республиканскую собственность.

Сообщается, что Следственный комитет уже разбирается в ситуации в рамках статьи 159 УК РФ (мошенничество), в ходе чего должны быть установлены виновники незаконных сделок и природа данных действий.