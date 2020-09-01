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Человек и закон
1 Сентября 2020, 12:39

Руководство Башкирии обратилось в Следственный комитет по поводу махинаций с акциями БСК

Наталья Полянская, что занимает пост министра земельного имущества Башкортостана, распространила информацию, что ущерб региону, который был нанесен из-за махинаций с акциями БСК, составляет не менее 34 миллионов рублей

Это стало причиной обращения руководства республики в СК, а также региональный Арбитражный суд, чтобы оспорить сделки, совершенные в 2007 и 2013 годах. В Башкирии хотят возвратить предприятие в республиканскую собственность.
Сообщается, что Следственный комитет уже разбирается в ситуации в рамках статьи 159 УК РФ (мошенничество), в ходе чего должны быть установлены виновники незаконных сделок и природа данных действий.
Добавим, что речь не идет о пересмотре приватизации компании, которая до 2007 года полностью находилась в собственности республики. Ожидается, что результатом разбирательств будет как раз возвращение предприятия в собственность Башкортостана. В таком случае прибыль от деятельности БСК будет идти в республиканский бюджет.
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