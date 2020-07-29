Предоставление рассрочки платежей по новому закону

Государственная дума Федерального собрания РФ 07 июля 2020 года в третьем, окончательном, чтении приняла закон «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции», в котором установлены и определены порядок предоставления рассрочки.

Согласно введенным положениям, часть должников имеет право подать заявление о предоставлении рассрочки исполнения требований исполнительного документа. На основании поданного заявления судебный пристав-исполнитель обязан предоставить рассрочку без обращения в суд или другой орган, выдавший исполнительный документ. Рассрочка предоставляется один раз, долг будет погашаться равными частями ежемесячно, начиная с месяца, следующего за тем, в котором принято решение о рассрочке.

Закон применяется к исполнительным документам, предъявленным на принудительное исполнение в службу судебных приставов до 1 октября 2020 года.

На кого и каким образом распространяется новый закон?

Под действие положений Федерального закона подпадают должники – юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих свою деятельность в отраслях, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции, а также отдельные категории должников – физических лиц, для которых установлены особенности сроков и размеры рассрочки.

Рассрочка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не будет распространяться на требования по возмещению вреда, причиненного здоровью; по возмещению вреда в связи со смертью кормильца; о компенсации морального вреда; по выплате выходных пособий; по оплате труда по трудовому договору; по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. Ее общий срок не может составлять более чем 12 месяцев и должен заканчиваться не позднее 1 августа 2021 года, а сумма задолженности не может превышать 15 млн. рублей.

Граждане, получающие пенсию по старости, инвалидности или из-за потери кормильца, получат возможность выплатить кредитный долг в рассрочку. При этом, размер пенсии не должен превышать двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). При отсутствии других источников дохода рассрочка предоставляется на срок 24 месяца (не более, чем до 1 июня 2022 года) и на сумму не более 1 млн. рублей.

Отметим, что Законом предусмотрено, что на период рассрочки в отношении граждан не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с осмотром, арестом и изъятием движимого имущества должника, находящегося по месту жительства, за исключением транспортных средств. Вместе с тем, не отменяется право судебного пристава на период действия рассрочки осуществлять арест имущества должника (кроме денег) в целях запрета на отчуждение (на совершение регистрационных действий). Иными словами, судебные приставы могут запретить продавать недвижимое имущество, автомобили, землю и иное имущество, права на которое подлежат государственной регистрации.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200041.