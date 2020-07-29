На дороге - дети!

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – одно из направлений деятельности ГИБДД и Министерства образования. Эта сфера деятельности выделяется от остальных тем, что сотрудники ГИБДД совместно с педагогами и воспитателями ведут огромную работу по пропаганде правил дорожного движения и воспитания у детей чувства понимания опасности на дорогах. С этой целью в школах, детских садах проводятся различные конкурсы, праздники, классные часы. Совместно с отрядами юных инспекторов движения проводятся рейды.

Работники ГИБДД призывают водителей быть внимательными, вежливыми к другим участникам дорожного движения, пропускать пешеходов переходящих проезжую часть дороги по пешеходному переходу, перевозить детей в детских удерживающих устройствах. Сотрудники Госавтоинспекции сохранили бы здоровье и жизни наших детей еще больше, если бы нашли понимание всей сложности проблемы в лице родителей, ближайших родственников и других участников дорожного движения.

Поэтому важную роль в предупреждении травматизма на дорогах играет ознакомление с правилами дорожного движения с раннего возраста. Дети часто становятся причиной дорожно-транспортных происшествий: выбегают на проезжую часть, выезжают на самокате или велосипеде на дорогу, вырываются из рук родителей при переходе улицы и пытаются перебежать ее. Иногда взрослые не держат ребенка за руку, и тот переходит перекресток самостоятельно.

Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма являются незнание и нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля, неправильное поведение на улице и детская безнадзорность. Дети, предоставленные сами себе, не обращают должного внимания на опасности на дороге. Они еще не умеют в полной мере управлять своим поведением, не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость, переоценивают собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. Избежать опасности можно, лишь обучая детей ПДД с самого раннего возраста.

Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения:

- не спешите переходить дорогу размеренным шагом;

- выходя над дорожным знаком «Пешеходный переход» на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться;

- не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора;

- из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги;

- привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему те автомобили, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.

- не выходите с ребенком из-за транспортных средств, кустов, не осмотрев предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли;

- не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.

Главная причина, из-за которой дети попадают под машину - отсутствие главного транспортного навыка - предвидение скрытой опасности. Устранить эту причину, равно как и другие, словесными наставлениями невозможно. При движении на дороге, как и при любом движении, действуют не столько знания, сколько привычки стереотипа. Выработать их можно только в реальных условиях улицы. Вот почему каждый выход ребенка на улицу должен способствовать формированию у него навыков наблюдения, самоконтроля, ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, навыка безопасного поведения на улицах и дорогах, являющегося основой выполнения Правил дорожного движения. Будьте благоразумны, не подвергайте опасности себя и юных участников дорожного движения!