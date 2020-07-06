Уступи дорогу!

Уступить дорогу – требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость. Иными словами, участник движения, который обязан уступить дорогу, должен сделать все возможное и необходимое для того, чтобы никакими своими действиями не создавать помех участнику движения, который в данный момент обладает приоритетом.

Правилам проезда перекрестков посвящен раздел 12 ПДД РФ. Рассмотрим некоторые из них: рри повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке; на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения; в случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, движущиеся по главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. Этими же правилами должны руководствоваться водители, движущиеся по второстепенным дорогам; на перекрестке равнозначных дорог водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа; при повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо; если водитель не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.д.), а знаков приоритета нет, он должен считать, что находится на второстепенной дороге.