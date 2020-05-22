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Человек и закон
22 Мая 2020, 20:28

Верховный суд Башкирии признал экстремистской организацию «Башкорт»

Организация "Башкорт" Верховным судом Башкирии была признана экстремистской. Отметим, что ранее ее руководители были осуждены за преступления экстремистского характера.

Структура, что насчитывала 18 структурных подразделений, действовала в различных населенных пунктах Башкирии около 6 лет. Во время массовых публичных мероприятий ее члены провоцировали людей на действия экстремистского характера. А в прошлом году, Радий Хабиров, руководитель Башкирии высказался против людей, которые симпатизируют расистским и шовинистическим идеям.
Теперь же действия "Башкорта" были осуждены и судом. Уже с 22 мая, деятельность этой организации, что занимается действиями, что разжигают межнациональную ненависть и вражду, будет запрещена на территории республики.
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