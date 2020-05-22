Верховный суд Башкирии признал экстремистской организацию «Башкорт»

Структура, что насчитывала 18 структурных подразделений, действовала в различных населенных пунктах Башкирии около 6 лет. Во время массовых публичных мероприятий ее члены провоцировали людей на действия экстремистского характера. А в прошлом году, Радий Хабиров, руководитель Башкирии высказался против людей, которые симпатизируют расистским и шовинистическим идеям.

Теперь же действия "Башкорта" были осуждены и судом. Уже с 22 мая, деятельность этой организации, что занимается действиями, что разжигают межнациональную ненависть и вражду, будет запрещена на территории республики.