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Человек и закон
24 Апреля 2020, 10:37

Внимание - пешеход!

16 апреля 2020 года на территории Мишкинского района была проведена профилактическая акция «Внимание-пешеход!», направленная на соблюдение водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов и правил перехода проезжей части пешеходами

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы с водителями и пешеходами, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Уважаемые пешеходы! Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 4.5. правил дорожного движения РФ на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход для них безопасен. В соответствии с частью 1 статьи 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил пешеходами предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.
Госавтоинспекция по Мишкинскому району рекомендует пешеходам сознательнее относиться к личной безопасности, в частности, использовать при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости световозвращающие элементы. Для большей безопасности используйте несколько светоотражателей, зафиксировав их с противоположных сторон.
Уважаемые водители! Будьте особенно внимательны при приближении к пешеходным переходам, заблаговременно снижая скорость. За невыполнение водителем требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, в соответствии со статьей 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.
Помните, взаимное уважение между участниками дорожного движения и соблюдение Правил дорожного движения - залог безопасности! Безопасных всем дорог!
Б. Бакрадзе
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Мишкинскому району
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