Внимание - пешеход!

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы с водителями и пешеходами, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Уважаемые пешеходы! Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 4.5. правил дорожного движения РФ на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход для них безопасен. В соответствии с частью 1 статьи 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил пешеходами предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция по Мишкинскому району рекомендует пешеходам сознательнее относиться к личной безопасности, в частности, использовать при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости световозвращающие элементы. Для большей безопасности используйте несколько светоотражателей, зафиксировав их с противоположных сторон.

Уважаемые водители! Будьте особенно внимательны при приближении к пешеходным переходам, заблаговременно снижая скорость. За невыполнение водителем требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, в соответствии со статьей 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.

Помните, взаимное уважение между участниками дорожного движения и соблюдение Правил дорожного движения - залог безопасности! Безопасных всем дорог!

Б. Бакрадзе