Получи пропуск на запланированную поездку в период самоизоляции

Регистрировать пешие передвижения и передвижения на общественном транспорте, а также передвижения из дома на работу и обратно на данном электронном сервисе не нужно.

Следование в на автомобиле возможно лично, либо вместе с проживающими с вами близкими родственниками (с родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей) при наличии документа, удостоверяющего личность и подтвержденной заявки, полученной на электронном сервисе по адресу Doroga02.ru.

Данная подтвержденная заявка представляется гражданином на бумажном носителе либо в электронном виде (скриншоте) на мобильном устройстве. Возможность поездки предоставляется 2 раза в неделю на срок не более 90 минут, из них может быть только одна поездка (туда-обратно) в садовые, приусадебные, дачные участки и индивидуальные жилые строения, расположенные на этих участках, в загородные индивидуальные жилые дома, а также на охоту (при этом время в пути в одну сторону должно быть не более 90 минут).

Также Указом Главы Республики Башкортостан № УГ-136 от 09.04.2020 года «О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» установлен перечень уважительных причин, согласно которым разрешается поезда на личном автомобиле при наличии подтвержденной заявки. Таковыми является: смерть близкого родственника, рождение ребенка близких родственников; доставка продуктов питания (лекарственных средств, товаров первой необходимости) близким родственникам; уход за тяжелобольными или нуждающимися в уходе в стационаре близкими родственниками; обращение в медицинские организации государственной системы здравоохранения для оказания плановой медицинской помощи по предварительной записи или при наличии направления на госпитализацию; обращение в организации, предоставляющие услуги связи (салоны связи), в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг; возвращение из другого населенного пункта к месту своего постоянного проживания; а начиная с 16:00 часов 10 апреля 2020 года - поездка в садовые, приусадебные, дачные участки и индивидуальные жилые строения, расположенные на этих участках, в загородные индивидуальные жилые дома, а также на охоту – время на дорогу не должно превышать 90 минут (то есть 90 минут туда и 90 минут обратно). При оформлении поездки в систему сразу заводится время и день возвращения.

Важно! Регистрация на электронном сервисе Дорога02 не требуется в следующих случаях: обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощи и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; приобретение товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом; прогулка одним из родителей с малолетним ребенком, находящимся в детской коляске, на расстоянии, не превышающем 150 метров от места проживания/пребывания; выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания/пребывания; вынос мусора до ближайшего места накопления отходов; следование в финансовую организацию (при наличии подтверждающих документов); работа в организациях, деятельность которых не приостановлена, при наличии справки от работодателя установленного образца; вызов в суд, правоохранительные органы или другие государственные органы, а также в администрации муниципальных образований, призывные комиссии (при наличии повестки/письма-приглашения). При этом, во всех случаях при себе вы должен иметь документ удостоверяющий личность.

Для получения заявки на поездку на личном автомобиле вам понадобится зайти на сайт doroga02.ru и произвести регистрацию согласно инструкции, размещенной на указанном сайте.