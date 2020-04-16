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Человек и закон
16 Апреля 2020, 13:47

В Уфе более 840 человек получили штрафы за нарушение режима самоизоляции

За вчерашний день в Уфе было оштрафовано более 840 человек нарушивших режим самоизоляции.

Сумма штрафов составила от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Об этом сообщил Совбез Башкирии.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 20.6.1. КОАПП РФ, за нарушение режима самоизоляции, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на должностных лиц - от 10000 до 50000 рублей, на предпринимателей без образования юридического лица - от 30000 до 50000 рублей, на юрлиц - от 100000 до 300000 рублей.

Может также наступить уголовная ответственность (до 7 лет заключения под стражу) если лицо нарушило режим самоизоляции повторно.
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