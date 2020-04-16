В Уфе более 840 человек получили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Сумма штрафов составила от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Об этом сообщил Совбез Башкирии.



В ведомстве напомнили, что согласно статье 20.6.1. КОАПП РФ, за нарушение режима самоизоляции, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на должностных лиц - от 10000 до 50000 рублей, на предпринимателей без образования юридического лица - от 30000 до 50000 рублей, на юрлиц - от 100000 до 300000 рублей.



Может также наступить уголовная ответственность (до 7 лет заключения под стражу) если лицо нарушило режим самоизоляции повторно.