В Башкирии запретили выезды на рыбалку и в лес во время режима самоизоляции

На данный момент составлено и направлены в суды более 30 протоколов за данные нарушения. Трое граждан признаны виновными: двоим из них вынесли предупреждения, третий заплатит штраф в размере 1000 рублей.

Напомним, ответственность за нарушение режима самоизоляции предусматривает наложение штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.