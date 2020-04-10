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Человек и закон
10 Апреля 2020, 19:12

В Башкирии запретили выезды на рыбалку и в лес во время режима самоизоляции

В Башкирии ввели штрафы за выезд на рыбалку, в лес и на природу во время режима самоизоляции. Отслеживать нарушения поручено Минэкологии региона.

На данный момент составлено и направлены в суды более 30 протоколов за данные нарушения. Трое граждан признаны виновными: двоим из них вынесли предупреждения, третий заплатит штраф в размере 1000 рублей.
Напомним, ответственность за нарушение режима самоизоляции предусматривает наложение штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Повторное нарушение влечет уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
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