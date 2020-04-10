В Башкирии, на период режима самоизоляции, для посещений закроют все кладбища

- Это нужная и вынужденная мера. Так мы защитим наших людей, особенно старшее поколение, которые очень уязвимы перед вирусом Сovid-19. Ходить на кладбища с сегодняшнего дня нельзя. Открывать их будем только для проведения похоронных мероприятий. А за могилами пока будут ухаживать работники комбинатов спецобслуживания, которые есть при наших администрациях, — сказал представитель администрации главы РБ.