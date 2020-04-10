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Человек и закон
10 Апреля 2020, 17:48

В Башкирии, на период режима самоизоляции, для посещений закроют все кладбища

В Башкирии будут закрыты все кладбища для посещений. Это следует из указа Главы республики Р.Хабирова подписанного сегодня, 10 апреля. Запрет будет действовать до отмены режима самоизоляции.

Во время празднования православнх праздников в муниципальных районах будут отменены автобусные маршруты.
- Это нужная и вынужденная мера. Так мы защитим наших людей, особенно старшее поколение, которые очень уязвимы перед вирусом Сovid-19. Ходить на кладбища с сегодняшнего дня нельзя. Открывать их будем только для проведения похоронных мероприятий. А за могилами пока будут ухаживать работники комбинатов спецобслуживания, которые есть при наших администрациях, — сказал представитель администрации главы РБ.
Напомним, что подобное ограничение уже действует в Москве и других городах России. Режим самоизоляции в республике, по предварительным данным, продлится до 1 мая.
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