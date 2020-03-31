Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина
Теперь нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права на профессию до трех лет, либо тюремное заключение на тот же срок.
Если нарушение привело к смерти человека — оштрафуют до 2 млн рублей или посадят на срок до пяти лет. Если погибло двое или больше — до семи лет.
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