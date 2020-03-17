ОМВД России по Мишкинскому району сообщает, что с 16 по 22 марта на территории района проводится профилактическое мероприятие «Должник»

За совершение административного правонарушения, согласно статье 3.2 КоАП РФ, предусмотрен один из видов административного наказания - административный штраф. Согласно ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 суток со дня вступления постановления в законную силу.

Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.