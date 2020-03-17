ОМВД России по Мишкинскому району сообщает, что с 16 по 22 марта на территории района проводится профилактическое мероприятие «Должник»

За совершение административного правонарушения, согласно статье 3.2 КоАП РФ, предусмотрен один из видов административного наказания - административный штраф. Согласно ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 суток со дня вступления постановления в законную силу.
Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Полиция рекомендует оплачивать штрафы вовремя, не дожидаясь мер принудительного исполнения. По вопросам оплаты административных штрафов обращаться в Отдел МВД России по Мишкинскому району по адресу: с. Мишкино, ул. Мира, 4.