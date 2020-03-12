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Человек и закон
12 Марта 2020, 20:54

В Башкирии родители встали на защиту заведующей детсадом, которую обвиняют в мошенничестве

Заведующей детсадом в городе Уфе З.Загидуллиной предъявили обвинение в мошенничестве.

54-летняя женщина, имеющая большой стаж в образовании находится под домашним арестом. А до этого 4 дня она провела в следственном изоляторе. На защиту воспитателя встали несогласные с обвинениями родители, считая женщину образцовым педагогом.
Сообщается, что в одном из детсадов Калининского района, директор получила от своей подчиненной 12000 рублей. Однако сам руководитель дошкольного учреждения данный факт отрицает. Родители воспитанников полагают, что ситуация выдуманная, а корни конфликта кроются в сложных отношениях руководителя с воспитателем. Родители нелестно отзываются о педагоге, считая ее грубиянкой, которая не единожды получала замечания от заведующей и тем самым решила отомстить директору детсада.
На время следствия и проверки в детсаду Зульфира Загидуллина проведет под домашним арестом полтора месяца.
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