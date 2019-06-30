В селе Мишкино мать одной из семиклассниц лицея №1 нанесла телесные повреждения однокласснице своей дочери

Установлено, что в нарушение требований законодательства об антитеррористической безопасности в здании лицея полный комплекс мер по предупреждению причин неправомерного проникновения на объекты не принимался, пропускной и внутриобъектовый режимы, и контроль их функционирования должным образом организованы не были, охрана объектов путем привлечения сотрудников охранных организаций и оснащения объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны своевременно не обеспечена, что привело к проникновению на территорию лицея постороннего для образовательного процесса лица и совершения преступления в отношении несовершеннолетнего обучающегося.