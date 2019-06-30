В селе Мишкино мать одной из семиклассниц лицея №1 нанесла телесные повреждения однокласснице своей дочери

Мировым судьей судебного участка по Мишкинскому району рассмотрено постановление прокурора района о привлечении к административной ответственности директора МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино по ч.2 ст.5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).
Установлено, что в нарушение требований законодательства об антитеррористической безопасности в здании лицея полный комплекс мер по предупреждению причин неправомерного проникновения на объекты не принимался, пропускной и внутриобъектовый режимы, и контроль их функционирования должным образом организованы не были, охрана объектов путем привлечения сотрудников охранных организаций и оснащения объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны своевременно не обеспечена, что привело к проникновению на территорию лицея постороннего для образовательного процесса лица и совершения преступления в отношении несовершеннолетнего обучающегося.
Так, 04.04.2019 г. мать ученицы 7 класса, до начала учебного процесса пройдя в кабинет, где находились ученики, из-за конфликта с ее дочерью нанесла телесные повреждения ученице 7 класса, вследствие чего причинила легкий вред здоровью.
Суд назначил директору лицея наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
Д. Ишмуратов, прокурор района