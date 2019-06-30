В Мишкинской центральной больнице выявлены нарушения в закупках лекарственных препаратов

Документация о проведении названного электронного аукциона утверждена главным врачом ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ Абзалтдиновым И.Ж.

Согласно разделу № 2 документации об электронном аукционе поставке подлежат раствор для внутривенного и внутримышечного введения Кеторолак с дозировкой 30 мг/мл, 1 мл по 5000 ампул, раствор для инъекций Дексаметазон с дозировкой 4 мг/мл, 1 мл по 2500 ампул, раствор для внутривенного и внутримышечного введения Хлорпромазин с дозировкой 25 мг/мл, 42 мл по 50 ампул, раствор для внутривенного и внутримышечного введения Этамзилат с дозировкой 125 мг/мл, 2мл по 500 ампул, раствор для инъекций Фуросемид с дозировкой 20 мг/2 мл, 2 л по 1000 ампул.

Однако заказчиком ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ в нарушение положений закона в техническом задании к названной закупке (раздел № 2) не указана возможность поставки лекарственного препарата Кеторолак в некратных эквивалентных дозировках, позволяющих достичь одинакового терапевтического эффекта (30 мг/мл,2 мл), при этом указаны объем наполнения первичной упаковки (30 мг/мл, 1 мл), а также количество ампул (5000), указание которых не допускается.

Аналогичные нарушения допущены при проведении данной закупке при поставке раствора для инъекций Дексаметазон с дозировкой 4 мг/мл, 1 мл по 2500 ампул, раствора для внутривенного и внутримышечного введения Хлорпромазин с дозировкой 25 мг/мл, 2 мл по 50 ампул, раствора для внутривенного и внутримышечного введения Этамзилат с дозировкой 125 мг/мл, 2мл по 500 ампул, раствора для инъекций Фуросемид с дозировкой 20 мг/2 мл, 2 л по 1000 ампул.

По результатам проверки главный врач ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ Абзалтдинов И.Ж. привлечен к административной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 настоящей статьи) в виде штрафа в 3 000 рублей.