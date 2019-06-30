В Мишкинском районе замначальника отдела полиции привлечен к административной ответственности

Во исполнение Указания прокуратуры республики прокуратурой Мишкинского района РБ проведена проверка исполнения законодательства о государственном оборонном заказе, контрактной системе Отделом МВД России по Мишкинскому району (далее по тексту ОМВД, государственный заказчик).

Установлено, что 04.05.2018 (15:37) ОМВД России по Мишкинскому району на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru размещено извещение № 0101100005818000008 о проведении технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта отечественного производства в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения.

В соответствии с требованиями положений закона срок окончания подачи заявок должен был быть установлен заказчиком 11.05.2018 (15:37).

Вместе с тем, фактически сроком окончания подачи заявок согласно извещению об осуществлении названной закупки является 11.05.2018 (10:00 час.).

Таким образом, государственный заказчик, разместив указанное извещение подобным образом, сократил срок подачи заявок на один рабочий день.

По результатам проверки заместитель начальника Отдела МВД России по Мишкинскому району Русинов В.Л. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении конкурса, аукциона, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.2 и 1.3 настоящей статьи, не более чем на два рабочих дня) в виде штрафа в 5 000 рублей.