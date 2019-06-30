В Мишкинском районе в 8 СП не разработаны и не приняты антинаркотические планы на 2019 год
Проверкой, проведенной в деятельности органов местного самоуправления, выявлено, что вопреки требованиям федерального законодательства, «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» администрациями сельских поселений не разработаны и приняты антинаркотические планы на 2019 год,
По результатам проверки в адрес 8 сельских поселений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Н. Сарбаева, помощник прокурора
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