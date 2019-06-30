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Человек и закон
30 Июня 2019, 17:43

В Мишкинском районе школы села Камеево и деревни Янагушево не обеспечили полный комплекс мер по предупреждению причин неправомерного проникновения на территорию заведения

Прокуратура Мишкинского района провела в проверки соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности

За истекший период 2019 года прокуратурой района осуществлен ряд проверок, в ходе которых выявлены нарушения федерального законодательства.
Так, проверкой, проведенной в деятельности органов местного самоуправления выявлено, что вопреки требованиям федерального законодательства о противодействии терроризму администрациями сельских поселений не разработаны и приняты программы профилактики терроризма и экстремизма на территории сельских поселений, по результатам проверки в адрес 5 сельских поселений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, факты грубых нарушений законодательства об антитеррористической защищенности были выявлены в деятельности образовательных учреждений.
Проверкой деятельности МБОУ Лицей №1 с.Мишкино установлено, что в здании школы полный комплекс мер по предупреждению причин неправомерного проникновения на объекты (территории) не принимался, пропускной и внутриобъектовый режимы, и контроль их функционирования должным образом не организованы, охрана объектов (территорий) путем привлечения сотрудников охранных организаций и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны своевременно не обеспечена. Вышеуказанные обстоятельства привели к проникновению на территорию школы постороннего лица и совершению преступления в отношении несовершеннолетней ученицы школы. Аналогичные нарушения были выявлены в деятельности филиала МБОУ СОШ с.Камеево – ООШ им. Гази Загитова, с. Янагушево, в адрес образовательных учреждений внесены представления, директор МБОУ Лицей №1 с.Мишкино, заместитель директора МБОУ СОШ с.Камеево – ООШ им. Гази Загитова привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.5.57 КоАП РФ в штрафа в 10 000 рублей.
На системной основе прокуратурой района осуществляется мониторинг сети Интернет, так выявлены интернет-ресурсы, содержащие сведения о способах изготовления взрывных устройств, огнестрельного оружия в домашних условиях, изготовления поддельных паспортов гражданина Российской Федерации, в целях ограничения доступа к которым направлено 36 административных исковых заявлений в суд, которые в стадии рассмотрения.
Н. Сарбаева, помощник прокурора
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